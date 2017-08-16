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Dinozor soy ağacının "geçiş türü" bulundu

- Hem etobur hem otobur özellikleri taşıyan Chilesaurus'un bu iki ana grup arasında geçiş türü olabileceği sonucuna varıldı

Dinozor soy ağacının

ANKARA (AA) - Fosilleşmiş kalıntıları Güney Amerika’da 2004'te bulunan ve 2015’te "Chilesaurus" olarak tanımlanan türün, dinozor soy ağacının "geçiş üyesi" olabileceği belirtildi.

Cambridge Üniversitesi ve Londra Doğal Tarih Müzesi bünyesinde yürütülen araştırmada, Chilesaurus’un tam olarak hangi aileye dahil olduğunun anlaşılabilmesi için 450’den fazla dinozor cinsinin anatomik özellikleri incelendi.

Chilesaurus’un iki ayaklı olmasıyla yırtıcı Theropodlara benzediği ancak uzun düz dişlerinin otobur olduğunu gösterdiği belirtilen araştırmada, dinozorun kuş benzeri kalça kemiğinin de Ornithischia ailesininkiyle aynı özellikleri taşıdığı kaydedildi.

Araştırmada farklı türlerin özelliklerini taşıyan Chilesaurus'un etobur ve otobur iki ana grup arasında bir geçiş türü olabileceği sonucuna varıldı.

Böylece bu türün 100 yıldır yapılan çalışmalarda hiç değişmeyen dinozor soy ağacındaki ana türler arasındaki boşluğu doldurduğu bildirildi.

Londra Doğal Tarih Müzesinden Prof. Paul Barrett, yaptığı açıklamada, "Chilesaurus, şimdiye dek bulunan en kafa karıştırıcı dinozor türlerinden biri. Farklı dinozor türlerinin özelliklerini bünyesinde toplamış bir tür." ifadesini kullandı.

Barrett, Chilesaurus'un dinozorlardaki etobur ve otobur grubun nasıl ayrıldığını görmek açısından önemine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.




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