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Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de, direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, okuldan aldığı öğrencileri 35 S 00851 plakalı servis aracıyla adreslerine bırakan Turan Güneş (41), Karşıyaka ilçesinde...

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de, direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, okuldan aldığı öğrencileri 35 S 00851 plakalı servis aracıyla adreslerine bırakan Turan Güneş (41), Karşıyaka ilçesinde bulunan İZBAN Mavişehir İstasyonu ile Ataşehir Tramvay son durağı arasında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Servis aracı, kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen Halil Yıldırım idaresindeki ESHOT'a ait 885 numaralı 35 Y 0832 plakalı otobüse arkadan çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Güneş'i, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güneş'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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