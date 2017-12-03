ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da şehir içi otobüs şoförünün trafikte seyir halinde cep telefonundan maç izlemesi bir yolcunun cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde bulunan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü şoförü H.B. direksiyonda maç seyretti.
Otobüste bulunan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüde, şoförün sağ eliyle telefonu tuttuğu, direksiyonun üzerine yaslayarak bir maçın özet görüntülerini izlediği yer alıyor.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla şoförün görevden alındığı öğrenildi.