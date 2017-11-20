Diş hekimliğinden sahnelere uzanan serüven

ANKARA (AA) - Yeşim Sert Karaaslan - Çocukluğundan beri kurduğu müzisyenlik hayalini solo albümler çıkararak gerçeğe dönüştüren diş hekimi Gizem Berk, bir yandan hastalarına şifa vermenin mutluluğu yaşarken bir yandan da şarkılarıyla kulakların pasını siliyor.

Hayallerine kavuşan ve iki mesleği bir arada yapan Berk, tedavi ettiği hastaların yüzündeki tebessümün ve sahnede şarkı söyleyerek insanların ruhuna dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Berk, AA muhabirine, 2003 yılında Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduğunu ve 2007 yılında Almanya Aachen Üniversitesinde lazer uygulamaları üzerine master yaptığını söyledi.

Yaklaşık 14 yıldır diş hekimliği yaptığını anlatan Berk, diş hekimi annesinin meslek seçiminde kendisine rol model olduğunu ifade etti.

Berk, çocukluğundaki en büyük hayalinin konservatuara gitmek ve müzik eğitimi almak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Konservatuvar hayalim vardı ancak önce diş hekimliği konusunda eğitimimi tamamladım. 'İyi ki diş hekimi olmuşum.' diyorum çünkü annemin desteğiyle önümü mesleki anlamda çok daha rahat gördüm. Bu, büyük bir avantaj oldu. Bu arada da diş hekimliği sürecinde müzik eğitiminden vazgeçmedim çünkü sadece diş hekimi ya da sadece müzisyen olmak bana yeterli gelmeyecekti. Ben de her ikisine de hayatımda yer vermeyi tercih ettim."

Müziğin, bireylerin sağlıklarını korumasında da önemli olduğuna, ruhu beslediğine, sağlık gibi bireylerin yaşam kalitesini artırdığına, huzur ve mutluluk verdiğine dikkati çeken Berk, diş hekimliğini de sanat olarak gördüğünü söyledi.

Berk, "Çünkü çok küçük bir alanda hem estetik hem de fonksiyonel açıdan bir iş yapılıyor. Diş hekimliği uygulamlarıyla hem diş, çene sağlığı korunuyor, tedavi ediliyor hem de estetik uygulamlarla daha güzel bir görünüm elde ediliyor. Diş sağlığı, kişinin yaşam kalitesini artırır." dedi.

Berk, diş hekimi olarak, ağrısı giderilen hastanın yüzündeki mutluluğun, konser sonrası ya da sosyal medya aracılığıyla müzisyene ulaşarak, beğenisini dile getiren dinleyiciyle benzer duyguları yaşattığını belirtti.

"İnsanın mutlaka hayalinin peşinden koşması gerekir"

Müzikle lise çağlarında yoğun şekilde ilgilenmeye başladığını anlatan Berk, "Ethereal Travel isimli grubumuz vardı ve 17 yaşımızda ilk albümümüzü çıkardık." dedi.

O dönemde Ankara Operası sanatçılarından Selva Erdener'den şan dersleri almaya başladığını, ardından bir müzik okulunda nota eğitimi gördüğünü ifade eden Berk, İstanbul'a diş hekimliği eğitimi için gittiğinde solo albüm projesinde yer aldığını söyledi.

Berk, ilk solo albümününü 2003 yılında üniversite son sınıftayken çıkardığını anlattı.