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Dış ticaret açığının azalması değirmen sektörünün yüzünü güldürdü

- Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: - "Martta geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara inmesi, ihracat rakamları geçen yıla göre 270 milyon dolarlık artış gösteren değirmen makineleri sektörü için yeni bir ilham kaynağıdır"

Dış ticaret açığının azalması değirmen sektörünün yüzünü güldürdü
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ANKARA (AA) - Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Martta geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara inmesi, ihracat rakamları geçen yıla göre 270 milyon dolarlık artış gösteren değirmen makineleri sektörü için yeni bir ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Demirtaşoğlu, yaptığı açıklamada, martta, geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının azalmasının Türkiye ve değirmencilik sektörü açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Üyelerinin 2018'deki ihracatlarının bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 20 artarak 1,62 milyara ulaştığını ifade eden Demirtaşoğlu, ihracatlarını geliştirmek için çabalarını artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

Demirtaşoğlu, "Martta geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara inmesi, ihracat rakamları geçen yıla göre 270 milyon dolarlık artış gösteren değirmen makineleri sektörü için yeni bir ilham kaynağıdır. 2019'da da dünyada lider olduğumuz değirmencilik sektöründe Türk ekonomisine katkımız devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

DESMÜD üyelerinin dünyanın 135 ülkesine ihracat yaptığını aktaran Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Konya'da, Çorum'da, Gaziantep'te ürettiğimiz Türk makinelerini dünyayla buluşturmayı, ülkemizden aldığımız inançla sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde devletimizin ilgili kurumlarıyla ve alanımızdaki sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi içerisinde faaliyetlerimize devam edecek hem sektörümüzü büyütecek hem de ekonomimizin gelişmesinde bir itici güç olacağız."

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