"Dış ticarette güzel gelişmeler oluyor"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB’de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreninde konuştu.



Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki temel hedefinin, orta gelir düzeyinden yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek olduğunu dile getiren Pekcan, "Bunun tek yolu ürettiğimizi ve dünya pazarlarına sunduğumuz ürünleri teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltilmesidir. Bakanlık olarak bu vizyonla projelerimizi ve mevzuatımızı hazırlıyor, güncelliyoruz. Aslında kısa sürede de oldukça güzel bir yol kat ettiğimize inanıyorum." diye konuştu.

Son dönemde dış ticarete yönelik oldukça güzel gelişmeler görüldüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, şöyle devam etti:



"Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB’de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaşmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7 olmuş ve Cumhuriyet tarihinin rekoruyla yıllıklandırılmış ihracatımız da yüzde 7,9 artış ile 166,8 milyar dolara ulaştı. 2018 yıl sonu itibariyle de 170 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar hepimizi son derece memnun eden gelişmeler ancak hedefimiz ihracat artışı sürdürülebilir şekilde uzun yıllara yaymaktır. Bunun yolu teknolojidir, dijitalleşmedir, markalaşmadır, tasarımdır. Bunun yolu yeni pazarlar, yeni, ürünlerdir. Bu doğrultuda hem ürünlerimizi hem de mevzuatımızı modernleştiriyoruz."

- "Yüksek gelirli bir Türkiye için tasarım stratejik değere sahip"

Bakanlık olarak bu vizyonla projeleri bir bir devreye soktuklarını belirten Pekcan, sürdürülebilir ihracat artışı ve yüksek gelirli bir Türkiye için tasarımın stratejik değerde olduğunu, bu nedenle tasarım kültürünü bakanlık vizyonunun merkezine aldıklarını ifade ederek, "Ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla tasarımcılarımıza, şirketlerimize, tasarım ofislerimize destek sağlıyoruz. Türk tasarımlarının dünyada daha etkin olarak pazarlanabilmesini sağlamak adına halihazırda 7 adet tasarımcı şirketi ve 2 adet tasarım ofisinin yurt dışına yönelik faaliyetlerini destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaliteli tasarımın aynı zamanda iyi eğitimli insan kaynağına dayandığına dikkati çeken Pekcan, bu doğrultuda tasarım yarışmalarında 143 tasarımcıyı ödüllendirdiklerini, dünyanın en iyi okullarında eğitime gönderdiklerini ve 500’e yakın firmanın tasarım departmanı kurmasını ve geliştirmesini desteklediklerini söyledi.



"Ödül alan değerli tasarımcılarımızı ve firmalarımızı şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum." diyen Bakan Pekcan, Türkiye’nin dünya markası olma yolunda olduğunu kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Tasarımcılarımıza çok önem veriyoruz. İnanıyorum ki değerli tasarımcılarımız, fikirleriyle bizlere ilham verecek, tasarım konusunda ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklardır. Bakanlık olarak sanayicilerle tasarımcılarımızı bir araya getiren, genç tasarımcılarımızın kendilerini tanıtmalarına olanak sağlayan bu tarz organizasyonları sonuna kadar destekleyeceğiz."

Ruhsar Pekcan, ardından "Üstün Tasarım" kategorisinde ödül kazanan tasarımcılara ödüllerini takdim etti.

