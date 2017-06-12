Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Etiyopya'da

ADDİS ABABA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ve beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Doğu Afrika'da kuraklık sorununa yönelik yerel makamlarla iş birliğini arttırmak ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere Etiyopya'daki temaslarına başladı.

Heyet Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile başkent Addis Ababa'daki dışişleri bakanlığı binasında bir araya geldi.

Yıldız, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin amacının, Doğu Afrika'da kuraklık ve kıtlığın etkilerini görmek ve yerel makamlarla yapılacak iş birliği konularını müzakere etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afrika'yı önemsediğini ve Afrika Birliğinin stratejik ortağı olduğunu kaydeden Yıldız, "Afrika'da TİKA gibi ne zaman ihtiyaç duyulursa iş başında olan, çalışan kuruluşlarımız var. Amacımız Afrikalı kardeşlerimize yardım etmek ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak." dedi.

Yıldız heyetin yakın zamanda kuraklıktan etkilenen Güney Sudan, Kenya ve Somali gibi ülkeleri de ziyaret edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Gebeyehu ise ülkesinin ikinci kez bu çapta bir kuraklık kriziyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, Türkiye'nin her zaman Etiyopya halkının yanında olduğunu söyledi.

Gebeyehu iki ülke ilişkilerinin siyasi alanda çok iyi olduğuna vurgu yaparak, "Halkımızın çıkarları için birlikte çalışıyoruz. Ekonomik alanda da iyi ilişkilerimiz var, çok sayıda Türk yatırımcı burada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- "Birlikte hareket etmeliyiz"

Etiyopya Ulusal Afet Risk Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa'yı da ziyaret eden Yıldız ve beraberindeki heyet, Kassa'dan kuraklığın etkileri ve yapılabilecekler hakkında bilgi aldı.

Etiyopya'daki kuraklığı tetikleyen birçok coğrafi etken olduğunu söyleyen Kassa, bunların başında küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin geldiğini belirtti. Kuraklık sebebiyle yer altı sularının daha da aşağıya çekildiğini ve bu durumun işleri zorlaştırdığını kaydeden Kassa, Etiyopya'da acil olarak gıda ve su sorunu yaşandığını ifade etti.

"Nijerya ve Güney Sudan gibi Afrika ülkelerinde yaşanan krizler bağışçıların azalmasına sebep oluyor." diyen Kassa, gelecek yılki durumun ise bu yıl beklenen yağışlara bağlı olduğunu vurguladı.