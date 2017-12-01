Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız İtalya'da

ROMA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana sürecinin gayet iyi gittiğini, çatışmaları ve ölümleri azalttığını belirterek, siyasi çözüme karar verilmedikçe ve bunu ilan etmedikçe bir yere varılamayacağı uyarısında bulundu.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl Roma'da üçüncüsünü düzenlediği "MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na katılan Yıldız, "Paylaşılan Güvenlik, Ortak Stratejiler" konulu panele katıldı.

Bölgede mevcut krizlerin sona ermesini takiben terör, aşırıcılık ve göç gibi sorunlarla ilgilenilmesi gerekeceğini dile getiren Yıldız, "Özellikle Yemen, Libya, Suriye’de ve Irak’ta. Özellikle de Irak’ta, ayrılıkçı hareketlerin engellenmesi konusunda desteklemek gerekiyor. Biz de Bağdat yönetimine destek veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin 3,4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Yıldız, “Bir hususu belirtmek gerek ki; bunlar sadece DAEŞ’ten kaçmadı. Bunlar, oradaki rejimin, Esed rejiminin yaptıklarından ötürü kaçtılar. Şimdi, Astana süreci gayet iyi gidiyor. Çatışmaları, ölümleri azalttı. Siyasi çözüme karar verilmedikçe ve bunu ilan etmedikçe bir yere varılamaz. Suriye’de çözüm ne olursa olsun sürdürülebilir olmak durumunda." ifadelerini kullandı.

Terörün bölgede barış ve istikrar için en büyük engel olduğuna işaret eden Bakan Yardımcısı Yıldız, Suriye örneğinde olduğu gibi bazı müttefiklerin teknik açıdan fayda sağlamak maksatlı terör örgütleriyle çalıştığını, etik zeminde terör örgütleriyle ittifak olmaması gerektiğini vurguladı.

Libya konusunda da Türkiye olarak taraflarla görüşme halinde olduklarına dikkati çeken Yıldız, “Taraflar sınırlarını anlamaya başladılar, birbirleriyle yakınlaşmaya başladılar.” dedi. Yıldız, Yemen konusunda arabuluculuk için girişimde bulunduklarını söyledi.



Yıldız, yabancı savaşçılarla ilgili de Irak hükümetiyle iş birliği yaptıklarını, bunun sadece Irak ile sınırlı kalmadığını, kaynak ve transit ülkelerle de iş birlikleri olduğunu kaydetti.



"Aşırıcılık konusunda geniş iş birliğine ihtiyaç var" diyen Yıldız, güvenlik konusuna çok geniş çerçeveden baktıklarını, bu noktada insanların DEAŞ gibi örgütler tarafından kandırılmaması için bilinçlendirme ve eğitime de önem verdiklerini bildirdi.

