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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Paris'te

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Paris Başkonsolosluğunda Türk dernekleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Paris'te

PARİS (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Fransa'da faaliyet gösteren Türk dernekleriyle bir araya geldi.

Paris Başkonsolosluğunda yapılan görüşmeye Yıldız'ın yanı sıra Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu İhsan Emre Kadıoğlu ve çok sayıda dernek temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Musa, eğitim, siyaset ve sosyal hayata katılım konusunda Türk toplumuna çağrıda bulunarak, özellikle çocukların yüksek öğrenimlerini tamamlamalarının önemine dikkati çekti.

Musa, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için de yüksek katılım çağrısı yaparak, çifte vatandaş olan Türklerin sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi.

Fransa'da yaşayan Türk toplumu içinde birlik ve beraberliğin çok önemli bir husus olduğunu vurgulayan Musa, Türkiye'nin geleceğini düşünen, vatanını seven herkese kapılarının açık olduğunu yineledi.

Bakan Yardımcısı Yıldız da 5 aydır bu görevde bulunduğunu ancak diplomatlıktan geldiği için yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaçlarının farkında olduğunu dile getirdi.

Yıldız, özellikle son yıllarda Ortadoğu'daki çatışmaların Türkiye'nin üzerine maddi ve manevi ciddi yük bindirdiğini ancak Suriye'de Türkiye'nin çabalarıyla varılan ateşkes sonrasında bu yükün azalacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terör örgütleriyle mücadelesine devam ettiğini anlatan Yıldız, El Bab'daki operasyonun da herşeye rağmen ara vermeden sürdürüldüğünü söyledi.

Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ciddi kayıplar yaşandığını, ortada ders çıkarılması gerekilen bir tablo olduğunu belirtti. Türkiye'nin gündemindeki diğer mesele olan anayasa değişikliğine de değinen Yıldız, nisan ayında buna ilişkin bir referandum yapma niyetinde olduklarını yineledi.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Yıldız, konuşmasının ardından Türk vatandaşlarından gelen soruları yanıtladı.

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Ahmet YıldızFransaParisParis BaşkonsolosluğuTürkiye
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