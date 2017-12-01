Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afgan kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdüreceğiz

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Afganistan'ın bize ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'da kalmaya devam edecektir. Afgan kardeşlerimizle her koşulda dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 7. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, toplantının Afganistan'ı desteklemek için birlikte çalışmaya devam etme kararını bir kez daha kanıtladığını söyledi.

İstanbul Süreci'nde şimdiye kadar 6 bakanlar düzeyinde konferans ve birçok toplantı yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, kardeş Afganistan'ın ülkenin daha istikrarlı ve güvenli bir hale gelmesini başarmak için etkili bölgesel iş birliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, İstanbul Süreci'nin çok güçlü kökleri olsa da politik düzeyin istenilen seviyede olduğunun söylenemeyeceğini belirtti. "Buna ek olarak, güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının tatmin edici olduğunu söyleyemeyiz." diyen Çavuşoğlu, grup ülkelerinin referansının ortak olması gerektiğini anlattı.

Terörizm, radikalizm, şiddet, yasa dışı narkotik üretimi ve ticareti gibi tehditlere karşı temel çözümlerin uyumlu eylemleri gerektirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bölgedeki ülkeler olarak, gerçek ve sürekli diyalogun işbirliğimizi canlandıracağına kesinlikle inanıyorum." dedi.

Çavuşoğlu, son 16 yılda Afganistan'ın, uluslararası toplumun çabaları sayesinde oldukça yol aldığını, yine de yapılması gereken çok şeyin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Afganistan'ın bize ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'da kalmaya devam edecektir. Afgan kardeşlerimizle her koşulda dayanışmamızı sürdüreceğiz. Afganistan için, tüm komşularıyla iyi ve iş birliği içinde olan ve bölgesel barış ve istikrar için zenginleşmeyi teşkil eden barışçıl ve istikrarlı bir vizyonumuz var. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye, Afganistan'ı destekleyici ülkeler ve uluslararası örgütler ile birlikte Asya'nın Kalbi'nde, desteğinde bölgesel iş birliğini ilerletmeye devam edecektir."

Azerbaycan, İran ve Hindistan dışişleri bakanlarının konuşmaları

Azerbaycan'da düzenlenen "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar Konferansı"ta katılımcılar, Afganistan'ın barış ve istikrara kavuşması ve ekonomik olarak gelişmesi için destek olacaklarını söyledi.

Bakü'de gerçekleştirilen konferansın ikinci oturumuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Afganistan Dışişleri Bakanı Saluhiddin Rabbani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Mobaşar Caved Akbar katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci" eşbaşkanlığının Türkiye geçtiğini bildirerek başarılar diledi.

Afganistan'ın kalkınması için Azerbaycan olarak destek verdiklerini ifade eden Memmedyarov, gerçekleştirdikleri ulaştırma projelerinden Afganistan'ın da yararlanabileceğini bildirdi.

Memmedyarov, "Bizim ulaştırma koridorlarımıza Afganistan'ın da katılması için olanak sağlayacağız. Lapis Lazuli Ticaret Anlaşması (Afganistan'ı Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak ulaştırma hattı) Afganistan'ı Avrupa piyasalarına yakınlaştırmakla kalmayacak, uluslararası iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinerek "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci"ni desteklediklerini belirtti.

Türkiye'ye 2018'de yürüteceği eşbaşkanlık dolayısıyla başarılar dileyen Zarif, "Afganistan'la, uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesi konusunda iş birliği yapıyoruz. Afganistan mallarının İran üzerinden demiryolu ile taşınmasına yönelik çalışmalar var. İran, Afganistan'ın yanındadır ve istikrarlı bir Afganistan kurulması için bu ülkeyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, Afganistan'ın barış ve istikrara kavuşmasının bölge için önem taşıdığını vurguladı.

Afganistan'ın uğradığı terör saldırıları dolayısıyla Pakistan olarak tedirgin olduklarını söyleyen Asıf, "Pakistan, bu sorunun çözümü için tüm girişimlere destek verecek. Kontrolsüz bölgelerde kontrol sağlanmalıdır. Bu bölgelerin kontrolsüz kalması komşu ülkelere tehlike oluşturuyor. Terör örgütleri bölge ülkeleri için ciddi sorun oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Akbar, Afganistan'daki sorunların barış yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Akbar, "Başlıca amacımız Afganistan için istikrarlı bir gelecek kurmaktır. Terörle mücadele ederken ülkenin ekonomik olanaklarının güçlenmesine de katkı sağlamalıyız. Fakat bu konuda samimi olmalıyız. Samimiyet olmazsa süreç başarısız olur." şeklinde konuştu.