Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a, taziye ziyaretinde bulundu.
Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Kaş ilçesindeki programının ardından Alanya'ya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden kayınbiraderi Hüseyin İdrisoğlu'nun (50) Kargıcak Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret etti.
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in de katıldığı taziye ziyaretinde, Çavuşoğlu'nu İbrahim Aydın ve yakınları karşıladı.
Milletvekili Aydın'a başsağlığı dileyen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra taziye çadırına geçti.