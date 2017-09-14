Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz yeri geldi mi hiçbir gücü kullanmaktan çekinmeyiz

ANKARA(AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin dünya kamuoyunun her türlü adımı Türkiye'den beklediğini belirterek "Amerikalılar da diğer ülkeler de 'Siz komşusunuz sizin gücünüz var' diyor. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman hiçbir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz." dedi.

Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Fransa ile Türkiye arasındaki samimi diyalogdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, konuk bakanla yaptığı görüşmelerde ekonomi, enerji ve 2 ülke arasında yatırımların artırılması konularının ele alındığını kaydetti.

"Bize karşı yaklaşımınızı artık değiştirmek zorundasınız"

Türkiye'nin AB ülkeleri ve kıtasıyla herhangi bir sıkıntısının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'nın kötülüğü bizim kötülüğümüzdür. Avrupa'nın istikrarı bizim güvenliğimiz, istikrarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Avrupa ile sorun yaşamak isteyen bir ülke değiliz. Dayatmalara ve çifte standartlara boyun eğen bir ülke ve millet de değiliz. Avrupa'ya bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bize karşı yaklaşımınızı siz artık değiştirmek zorundasınız. Bizi eşit bir ortak olarak görmediğiniz sürece, standartlarda, başka konularda farklılık olsa da sağlıklı ilişki yürümez. Çünkü eskiden olduğu gibi 'Biz ne dersek Türkiye'ye yapacağız.' anlayışı artık Türkiye'de karşılık bulmuyor. Bu değişimi esasen Avrupa, tüm ülkeler için, Rusya dahil herkes için yapmalı. Bu mantaliteyi biraz değiştirmesi lazım."

Çavuşoğlu, Türkiye ile Fransa arasında samimi bir diyalog olduğunu ve Fransa'dan gelecek eleştirilerin arkasında herhangi bir şey aramadıklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi inşallah Almanya'daki seçimler biter, aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar geri getiririz. Bunu biz arzu ederiz. AB ile ilişkilerimizde, Jean-Yves de söyledi, zorluklar var. Atmosfer aynı şekilde zehirlenmiş durumda ama karşılıklı olumlu adımlarla tekrar eski günlerine döndürülebilir. Eğer iki tarafta da bu anlayış ve irade olursa diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Referandumda ısrar edilmesi durumunda bunun bedeli olur"

Çavuşoğlu, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Esasen bu konuda Fransa ile Türkiye'nin yaklaşımı örtüşüyor. Böyle bir referandum kararı yanlış bir karardır ve bu karar Türkler için de iyi değil Irak için de iyi değil bölge için de iyi değil." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Bağdat ile Erbil'in zamanında anlaştığını ve mevcut anayasanın ortaya çıktığını anımsatarak, buna karşın referandum konusunda dünya kamuoyunun her türlü adımı Türkiye'den beklediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili görüşmelerimizde de bunu gördük. Bugünkü görüşmemizi kastetmiyorum. Amerikalılar da diğer ülkeler de 'Siz komşusunuz, sizin gücünüz var.' diyor. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman hiçbir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

Meselenin bölge için önemli olduğunu ve Fransa ile de bazı ortak adımlar atabileceklerini belirten Çavuşoğlu, referandum konusunda ısrar edilmesi durumunda bunun da bir bedeli olacağını açıkça dile getirdiklerini vurguladı.

Aklıselimin hakim olup IKBY'nin bu referandumdan vazgeçeceğini umduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "IKBY'nin anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda Bağdat'ta da söylediğimiz gibi belki bazı ülkelerle arabuluculuk yapabiliriz ve bu sorunu kökten çözebiliriz." şeklinde konuştu.

"Referandum kararından vazgeçilmesi gerekiyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, referanduma daha iyi bir alternatif sunulursa değerlendirecekleri ancak hedef yalnızca erteleme ise 25 Eylül'de sandıklara gidecekleri yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Referandum kararından vazgeçilmesi gerekiyor. Türkiye olarak anayasal hakların yerine gelmesi için biz arabuluculuk da yapabiliriz ve onların da tercih ettiği ülkelerle, Fransa her zaman bu anlamda önde olan bir ülke ve Barzani yönetiminin de kabul ettiği bir ülke, hem arabuluculuk yaparız hem de bu hakların verilmesi yani anayasanın uygulaması noktasında gözetimi de yaparız dedik. Bu öneride bulunduk. Fakat 'Bu sene referandumu erteleyelim bir sene sonra bize referandumu yapın' gibi pazarlıkların içinde olmayız ve bunu da karşıyız. Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü içinde bölgesel yönetimin anayasal ve meşru haklarının verilmesi konusunda biz üzerimize düşeni yaparız dedik ve bunu buradan bir kere daha söylüyoruz. Esasen varsa bir hak, verilmesi lazım ama bu hak görüyoruz ki bir bağımsızlık veya ayrılma değil. Irak Anayasası'na da aykırı. Biz buna karşıyız ama anayasadaki hakların da yerine gelmesi gerekiyor."

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu,Zuhal Demirci,Ercan Canbolat