Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dominik FETÖ ile mücadelemize destek veren ilk ülkelerden

SANTO DOMINGO

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ın baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri ve iki ülke arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Vargas’a ​daveti ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ziyarette ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.



İki ülke arasında imzalanan turizm işbirliği anlaşmasına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'de "Survivor" adlı televizyon programının çok izlendiğine dikkati çekerek, "Her akşam en az on milyon Türk vatandaşı televizyonda Dominik Cumhuriyeti'ni izliyor." dedi. Çavuşoğlu, Bakan Vargas'a, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'ni Türkiye'de tanıttığı için teşekkürü hak ettiğini söyledi.



Çavuşoğlu ayrıca, milletvekili olduğu Antalya'nın da yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel turistik şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.



Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere verdiği destekten duyulan memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyetini güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye terörle mücadele konusunda verdiği desteği anımsatan Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyeti FETÖ'yle mücadelemize destek vererek FETÖ'ye bağlı ve ilişkisi olan okulları kapatma kararı alan ilk ülkelerden biri oldu." dedi.

"İsrail'den gelecek turist sayısında artış olacak"

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından bir soru üzerine, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde dün Ankara’da yapılan Türkiye-İsrail dışişleri bakanlıkları müsteşarları düzeyindeki siyasi istişareleri de değerlendirdi.



İlişkilerin normalleşmesinin ardından her alanda nasıl daha ileriye götürüleceğinin değerlendirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Neler yapacağız, hangi konularda hassasiyetlerimiz var bunları da değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerimiz arasında diplomatlarımız arasında bu istişarelerin yapılması gerekiyor. Ankara’daki bu istişare toplantıları da son derece faydalı geçti. Biz hangi konuda ne düşünüyoruz, ikili ilişkilerde ne hedefliyoruz, Filistin ve Gazze konusunda, Ortadoğu konusunda ne düşünüyoruz, bu konudaki mesajlarımızı net bir şekilde verdik. Bence faydalı bir istişare oldu.”

Bakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın bir turizm fuarı vesilesiyle Tel Aviv’e gitmeyi planladığını hatırlatarak, “Bu sene İsrail’den gelecek turist sayısında ciddi bir artış olacak.” dedi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas da Çavuşoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, iki ülke arasında turizme ilişkin imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vargas, "İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin Santo Domingo'daki büyükelçiliği aracılığıyla daha da güçlendi." diye konuştu. Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, ülkesinin Türkiye'de açılacak büyükelçiliği ile de ilişkilerin derinleştirileceğini kaydetti.



Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne gelen iş dünyası temsilcilerine yatırımları konusunda yardımcı olduklarını söyleyen Vargas, "2010'dan 2015'e kadar Türkiye'ye ihracatımız yüzde 65 arttı." diye konuştu.

Vargas, turizm alanında işbirliği çerçevesinde iki ülke arasında gelecekte doğrudan uçuşların yapılabileceğini kaydetti.

Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını belirten Vargas, o ziyarette ülkesinin Türkiye Büyükelçiliğinin açılışına katılmayı ve iki ülke arasında başka anlaşmalar imzalanmasını umduğunu belirtti.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu