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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halepli Bana Alabed'le görüştü

- Çavuşoğlu, Halep'teki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halepli Bana Alabed'le görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesiyle görüştü.

Bakanlık Resmi Konut'ta Bana ve ailesi ile görüşen Çavuşoğlu, küçük Bana'nın saçındaki pembe tokaları göstererek en sevdiği rengi sordu. Bana'nın kırmızı ve pembeyi çok sevdiğini söylemesi üzerine Çavuşoğlu, kızının da bu renkleri çok sevdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Bana'dan yeni alınan pembe defter ve kalemleriyle Suriye'deki anılarını yazıp kendisine okumak istediği bilgisini aldı.

Bana'nın ailesinden daha önce Türkiye'ye gelen kaç kişi olduğunu soran Çavuşoğlu, küçük kızın akrabalarından yaklaşık 16-17 kişinin Türkiye'ye geldiğini öğrendi.

Halep'e destekleri ve ailesini savaştan çıkarmasından dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini dile getiren Bana'ya Çavuşoğlu da "Sen onlara bizim ettiğimizden daha çok yardım ettin, sesin bütün dünya tarafından duyuldu. Seninle ve diğer çocuklarla ilgili her ülkeden bir sürü tweet ve mesaj aldım. Teşekkür ederim." dedi.

"Sizi seviyorum." diyen Bana'ya "Ben de seni seviyorum." şeklinde karşılık veren Çavuşoğlu, Bana'nın "en iyi dostu" olduğunu söyledi. Bana da Çavuşoğlu'na aynı şekilde karşılık verdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Bana'nın saçlarını okşarken, Alabed ailesinin yüzlerindeki mutluluk dikkati çekti.

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Bana AlabedDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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