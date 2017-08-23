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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, IKBY'nin Erbil kentindeki temasları çerçevesinde Divan Oteli'nde Talabani ve...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, IKBY'nin Erbil kentindeki temasları çerçevesinde Divan Oteli'nde Talabani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Sadi Ahmed Pire ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Talabani ve Pire ile görüşmesinin ardından İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ile bir araya gelecek.

Irak ziyareti kapsamında Bağdat'a dün gece gelen Çavuşoğlu, önce mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş daha sonra da Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakan Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle bir araya gelmişti.

Başkent Bağdat'taki temaslarından sonra Erbil'e geçen Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluIKBYIrakKubat TalabaniSadi Ahmed Pire
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