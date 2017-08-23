Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel) Lideri Ali Bapir ile bir araya geldi.

IKBY'nin Erbil kentinde bir oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, Bapir ile görüşmesinin ardından İslami Hareketi Lideri İrfan Abdulaziz ile bir araya gelecek.

IKBY'nin Erbil kentindeki temasları çerçevesinde Çavuşoğlu, önce IKBY Başkanı Mesut Barzani, ardından Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire ile bir araya gelmişti.

Irak ziyareti çerçevesinde dün gece başkent Bağdat'a gelen Çavuşoğlu, önce mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakan Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle görüşmüştü.