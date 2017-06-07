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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

- Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirilerek, ikili ilişkiler gözden geçirildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşme, Bakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi, ikili ilişkiler gözden geçirildi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde toplanması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıkları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluİran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
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