Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya’da

VARŞOVA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Varşova’da iki ülkenin bakanları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in iştirak ettiği toplantıya katıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantıya Çavuşoğlu’nun yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, terörle mücadelede NATO’nun rolünün güçlendirilmesi ve ittifak ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının Galler, Varşova ve Brüksel zirvelerinde aldıkları kararlar ışığında NATO’nun doğu ve güney kanatlarındaki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinin planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk 9 Haziran 2016’da Varşova’da, ikincisi ise 25 Ağustos 2016’da Ankara’da yapılmıştı.