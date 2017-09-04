Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovenya'da (2)

BLED (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arakan'da sadece saldırıların bitmesi için değil, aynı zamanda kalıcı bir çözüm için de çalıştığını kaydederek, "Kalıcı bir çözüm olmasa yarın yine başka bir sebepten bu tür saldırılar ve zulüm olabilir. Artık tüm dünyanın bu konuda daha duyarlı olması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, 12'nci Bled Stratejik Forumu'na katılmak için geldiği Slovenya'da gazetecilere açıklama yaptı.

Bir soru üzerine Arakan'da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arakan'daki zulmün sadece bitmesini değil, aynı zamanda kalıcı çözümü için çaba sarf ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesaisini tamamen bu konuya ayırdığını, birçok liderle telefonda görüşerek, yaşanan zulmü anlatmaya ve bir çözüme ulaşmaya çalıştığını bildiren Çavuşoğlu, kendisinin de değişik ülkelerin dışişleri bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüştüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, hem 14-15 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye konulu 6. toplantıda hem de New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında konuyu bir yan etkinlikte ele almak için çalıştıklarını vurguladı.

- "Kalıcı çözüm için çalışıyoruz"

Arakan'daki son şiddetin, BM'nin raporunun yayınlanmasının ardından başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz bunların tesadüf olduğunu zannetmiyoruz, bunların sistematik ve planlı olduğunu düşünüyoruz. Burada oynanan oyunlar var ama ezilen buradaki Arakanlı mazlum kardeşlerimiz, masum insanlar. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, Myanmar'da devlet başkanlığı danışmanı ve Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) lideri Ang San Su Çi ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, "Biz de temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz, inşallah kalıcı bir çözüm buluruz. Kalıcı bir çözüm olmasa yarın yine başka bir sebepten bu tür saldırılar ve zulüm olabilir. Artık tüm dünyanın bu konuda daha duyarlı olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- Almanya'ya Arakan eleştirisi

Arakan'da yaşanlar karşısındaki sessizliğe dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin Almanya, insan haklarından bahsediyor, sürekli ders vermeye çalışıyor. Dünkü TV programında (Merkel ve Schulz arasındaki münazara) Arakan'daki Müslümanların zulmüyle ilgili birşey söylendi mi? Ben duymadım. Niye sesinizi yükseltemiyorsunuz? Çünkü buradaki Müslümanların yaşadığı zulmü gündeme getirseler oy kaybedeceklerinden korkuyor. Bu çok acı bir tablo. Madem insan haklarına bu kadar duyarlısınız, neredesiniz?"

- "Vicdanımız sızladığı için"

Bu sözlerinin Müslüman ülkeler için de geçerli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Arakan'daki mazlumların haklarını aramak için birleşilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Birlikte hareket edelim, bu sorunu çözelim ve Müslümanların yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim. İnşallah bu konuda çabalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, "Sadece orada başkan olduğumuz için değil, vicdanımız sızladığı için ve bir çözüm bulabilmek için çaba sarf ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'yla da birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

(Bitti)