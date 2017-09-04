Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da

BLED (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu'na katılmak için geldiği Slovenya'da ikili temaslarda bulundu. Ev sahibi Slovenya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile de iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Forum kapsamındaki bir panelde de konuşan Çavuşoğlu, forumun ilk gününün sonunda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile de bir araya geldi.



