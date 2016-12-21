Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın Azerbaycan'da

- Yalçın, Dışişleri Bakanı Memmedyarov'la görüştü

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yalçın, Türkiye'de son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili Azerbaycan'ın kararlı tutumu için teşekkürlerini iletti.

Memmedyarov ise Türkiye'de son günlerde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Müsteşar Yalçın'a Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecindeki son durumla ilgili bilgi veren Memmedyarov, Türkiye'nin sorunun çözümü için ortaya koyduğu tutuma önem verdiklerini belirtti.

Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye'nin terörizme karşı mücadelede ortak çabalarını artırmasının önemine vurgu yapıldı, iki ülkenin uluslararası kuruluşlarda birbirlerine verdiği destekten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bölgesel ve uluslararası konuların müzakere edildiği görüşmede, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının faaliyete başlamasıyla bölgeye sunacağı kazanımların önemine değinildi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanDışişleri Bakanı Elmar MemmedyarovDışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.