Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yalçın, Türkiye'de son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili Azerbaycan'ın kararlı tutumu için teşekkürlerini iletti.

Memmedyarov ise Türkiye'de son günlerde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Müsteşar Yalçın'a Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecindeki son durumla ilgili bilgi veren Memmedyarov, Türkiye'nin sorunun çözümü için ortaya koyduğu tutuma önem verdiklerini belirtti.

Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye'nin terörizme karşı mücadelede ortak çabalarını artırmasının önemine vurgu yapıldı, iki ülkenin uluslararası kuruluşlarda birbirlerine verdiği destekten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bölgesel ve uluslararası konuların müzakere edildiği görüşmede, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının faaliyete başlamasıyla bölgeye sunacağı kazanımların önemine değinildi.



