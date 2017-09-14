Dışişleri Bakanlığı: Referandumda ısrar etmenin mutlaka bir bedeli olacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Temsilciler Meclisinin, “IKBY tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği” yönünde 12 Eylül'de aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye'nin, IKBY tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun IKBY başta olmak üzere "dost ve kardeş" Irak halkı ile bölge açısından arz ettiği risklere müteaddit açıklamalarıyla dikkat çektiği hatırlatılan açıklamada, bu girişim aleyhindeki görüşlerini de şüpheye yer bırakmayacak şekilde kayda geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak Temsilciler Meclisinin 12 Eylül tarihli kararını da Irak’ın siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne atfedilen önemin net bir ifadesi olarak görüyor ve kuvvetle destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye ve uluslararası toplumun sağduyu sahibi tüm üyelerinin uyarılarına rağmen IKBY liderliğinin referandum bağlamındaki ısrarcı tutumu ve giderek "duygusal" bir hal alan açıklamalarının "endişe verici" olarak nitelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyor, bu itibarla IKBY’yi bir an önce aklıselim ile davranmaya ve söz konusu hatalı yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz.

Türkiye, Bağdat-Erbil ilişkilerinin anayasal ve adil bir zeminde yürütülmesini, bu bağlamda, IKBY’nin anayasal anlaşmazlıklara dayanan meşru taleplerine ilişkin hususların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir. Bu yaklaşımla merkezi hükümet ile IKBY arasındaki ilişkilerin toprak bütünlüğü, siyasi birlik ve karşılıklı fayda temelinde kuvvetlendirilmesi için Türkiye elinden gelen desteği vermeye hazırdır."

Muhabir: Ecenur Çolak