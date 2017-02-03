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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Yunanistan'ın tatbikatı uluslararası hukukun açık ihlali

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki İstanköy adasına yönelik asker indirme talimi hakkında,"Bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Yunanistan'ın tatbikatı uluslararası hukukun açık ihlali

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki İstanköy adasına yönelik asker indirme talimi hakkında, bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaparak, bu tatbikatın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, "Komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor, ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" dedi.

Müftüoğlu, konuya ilişkin bir soruya cevabında,​ Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlandığını hatırlattı.

Paris Barış Antlaşması'nın, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan İstanköy adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasakladığını vurgulayan Sözcü Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, İstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz."

Muhabir: Meltem Bulur

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin MüftüoğluİstanköyTürkiyeYunanistan
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