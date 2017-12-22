Dışişleri Bakanlığından 8. Astana toplantısı değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, Suriye konulu 8. Astana toplantısında, güven artırıcı önlemler bağlamında, çatışan taraflarca zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını teminen bir çalışma grubu kurulmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının sekizincisinin 21-22 Aralık'ta düzenlendiği hatırlatılarak, başta İdlib gerginliği azaltma bölgesi olmak üzere gerginliği azaltma muhtırasının hayata geçirilmesini teminen Türkiye, Rusya ve İran tarafından atılan adımların seyrinin değerlendirildiği kaydedildi.

Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler alınması çerçevesinde, zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasına ve insani mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesine ilişkin iki belgenin kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"nin 29-30 Ocak 2018'de Soçi'de düzenleneceği ve kongre öncesinde üç ülkenin katılımıyla Soçi'de bir hazırlık toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sekizinci Astana toplantısında, güven artırıcı önlemler bağlamında, çatışan taraflarca zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını teminen bir çalışma grubu kurulmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye muhalefetinin Astana toplantılarından en önemli beklentilerinden birini teşkil eden ve uzun süredir Astana gündeminde yer alan bu konuda ülkemizin yoğun çabaları sayesinde nihayet sonuç alınmıştır. Bu düzenleme sayesinde Astana toplantılarından önemli bir kazanım daha sağlanmıştır."



Suriye ihtilafının siyasi çözümünün parametrelerini ortaya koyan 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararına atfen oluşturulan ve garantör ülkelerin yanı sıra BM'nin de katılımıyla faaliyet gösterecek söz konusu çalışma grubunun ilk toplantısının, müteakip Astana toplantısı marjında yapılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Çalışma grubunun, yedi yıldır süren Suriye ihtilafı boyunca zorla alıkonan veya kayıp duruma düşen Suriyeli kardeşlerimizin akıbetlerinin açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunacağını ve önemli bir güven artırıcı önlem işlevi yerine getireceğini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.