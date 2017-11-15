Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Wells Fargo Hayriye Karadeniz emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Dışişleri Bakanlığından DEAŞ ile PYD/YPG anlaşmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka'daki anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından DEAŞ ile PYD/YPG anlaşmasına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka'daki anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur." açıklamasını yaptı.

Pentagon sözcüsü Pahon: ABD, PKK/PYD ile DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyorDEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dillon: Rakka'dan kaçan DEAŞ militanları olabilir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ'la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ'lı teröristi Rakka'dan tahliye etmesinin son derece vahim ve ibret verici bir gelişme olduğu" belirtildi.

Terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'deki amacının DEAŞ'a karşı mücadele etmek değil sahada gayrimeşru "oldubittiler" yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya 'saygı duyulduğunun' görülmesinden de esef duyulmuştur."

Muhabirler: Tuğrul Çam, Uğur Çil

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEAŞDışişleri BakanlığıPolitikaPydTerör ÖrgütleriYPG
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5