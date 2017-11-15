Dışişleri Bakanlığından DEAŞ ile PYD/YPG anlaşmasına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka'daki anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur." açıklamasını yaptı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ'la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ'lı teröristi Rakka'dan tahliye etmesinin son derece vahim ve ibret verici bir gelişme olduğu" belirtildi.

Terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'deki amacının DEAŞ'a karşı mücadele etmek değil sahada gayrimeşru "oldubittiler" yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya 'saygı duyulduğunun' görülmesinden de esef duyulmuştur."

Muhabirler: Tuğrul Çam, Uğur Çil