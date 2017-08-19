Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Dışişleri Bakanlığından 'Dünya İnsani Günü' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Dünya İnsani Günü vesilesiyle, dünyanın farklı yerlerinde faaliyet yürüten yardım görevlilerine teşekkür mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından 'Dünya İnsani Günü' mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Dünya İnsani Günü vesilesiyle, dünyanın farklı yerlerinde faaliyet yürüten yardım görevlilerine teşekkür mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya İnsani Günü vesilesiyle, insani yardım çalışmalarını dünyanın dört bir yanında en çetin şartlar altında ve fedakarlıkla sürdüren yardım görevlilerine teşekkür ve takdirlerimizi sunuyor, bu çabaları sırasında hayatlarını kaybedenleri saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası camianın tüm gayretlerine rağmen, 140 milyonu aşan yardıma muhtaç insan sayısının her geçen gün arttığı belirtilen açıklamada, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların dinmediği, insancıl hukuk ihlallerinin yaygınlaştığı ve cezasız kalmaya devam ettiği bir dünyada insani krizlerin yaşanmadığı güvenli ve müreffeh bir geleceğin hala uzak bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz dünyasına yakışmayan bu tablonun değiştirilmesi ve insani yardım çalışanlarının­ gayretlerinin sağlam bir küresel sisteme kavuşturulması için, ev sahipliğini yaptığımız Dünya İnsani Zirvesi başta olmak üzere çeşitli platformlarda verilen sözlerin eyleme dönüştürülmesi zaruret arz etmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun her ferde, insan haysiyetine yaraşır şekilde, huzur ve ümitle yaşayabileceği bir gelecek sağlamaya matuf bu çabaların ancak küresel dayanışma ve kararlılık ile başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz."

Muhabir: Uğur Çil

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıDünya İnsani GünüTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5