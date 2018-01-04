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Dışişleri Bakanlığından Hakan Atilla davası açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Hakan Atilla davasına ilişkin, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Hakan Atilla davası açıklaması

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan iddianame temelindeki davada altı suçlamanın beşinden suçlu bulunması "haksız ve talihsiz bir gelişme" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin iç işlerine müdahil edilmiştir."

ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesinin mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir." ifadesine yer verildi.

Dava süreci

Halk Bankasının eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York'taki JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf’ın yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul edip savcılıkla iş birliğine gitmesiyle New York’ta tutuklu bulunan Atilla, davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Davanın esastan görülmesi süreci 28 Kasım 2017'de başlamıştı. Tanıkların dinlenmesinin ardından 12 kişiden oluşan jüri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için görüşmelere başlamıştı.

Davada, FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak dinlenmişti. Savunma makamı, Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçan ve beraberinde mahkemede delil olarak kullanılan belgelere "çalıntı" olduğu gerekçesiyle itiraz etmiş ancak Yargıç Berman, Korkmaz'ın tanıklığını "hukuk kurallarına uygun" bulmuştu.

Atilla hakkındaki kararını dün açıklayan jüri, Atilla'yı, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulunurken, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz bulunmuştu.

12 jüri üyesinin her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından yargıç Richard Berman, 11 Nisan'da yapılacak duruşmada Atilla'nın alacağı cezaya karar verecek.

Muhabir: Dildar Baykan

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