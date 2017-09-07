Dışişleri Bakanlığından

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Karayipler, ABD'nin Florida eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda Irma kasırgasının etkili olmasından dolayı Türk vatandaşlarını bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan "Kategori 5" olarak sınıflandırılan Irma kasırgasının, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları veya yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Havana, Santo Domingo, Karakas, Washington büyükelçilikleri ile Miami Başkonsolosluğunun, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşacağı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanı sıra söz konusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kasırgadan etkilenen vatandaşların Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklere ulaşmalarının mümkün olduğunun altı çizildi.