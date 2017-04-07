Dışişleri'nden açıklama: Son derece olumlu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin Han Şeyhun kimyasal saldırısının ardından ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne yaptığı operasyonun "son derece olumlu" karşılandığını vurgulayarak, "Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar, Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejiminin insanlık vicdanı önünde ve ilgili uluslararası kuruluşların tespitleriyle sabit, altı yıldır gerek konvansiyonel gerek kimyasal silahlarla işlediği insanlık ve savaş suçlarının son örneğini teşkil eden Han Şeyhun kimyasal saldırısı sonrasında, ABD'nin sabaha karşı rejimin Şayrat Askeri Üssü'ne yaptığı operasyonun son derece olumlu karşılandığı" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar, Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır.

Rejimi halkına karşı sürdürdüğü terör ve toplu cezalandırma uygulamalarından alıkoyacak ve Suriye’de siyasi çözümün önünü açacak bir sürecin ilerletilmesi için 3 milyon Suriyeliyi barındıran bir ülke olarak uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Muhabir: Meltem Bulur