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DİSK'in asgari ücret talebi 2 bin lira

- DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu: - "Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. 2017 yılı için asgari ücret en az 2 bin TL net olmalıdır"

DİSK'in asgari ücret talebi 2 bin lira

İSTANBUL (AA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini belirterek, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istediklerini söyledi.

Çerkezoğlu, DİSK yönetim kurulu ve sendika üyeleriyle asgari ücrete ilişkin talepleri konusunda Şişli'de bir alışveriş merkezinin önünde basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, 2017 yılı için asgari ücretin gelecek günlerde belirleneceğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), komisyon toplantısında bir işçinin asgari yaşam maliyetini bu yılın kasım ayı itibarıyla net bin 669 lira olarak sunduğunu, TÜİK'in geçen sene bu rakamı bin 600 lira olarak açıkladığını, bu hesaba göre, bir yılda asgari yaşam maliyetinin sadece yüzde 4 civarında arttığını kaydeden Çerkezoğlu, "Çarşıda pazarda karşılaştığımız gerçek bu mudur? Soruyoruz; TÜİK enflasyon oranını yüzde 7-8 civarında açıklarken, asgari yaşam maliyetinin sadece yüzde 4 artmasını neye dayanarak iddia edebilmektedir?" diye konuştu.

İşçilerin verimlilik ve milli gelir artışından payını alamadığını, bu nedenle gelir dağılımının Türkiye'de bozuk olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, Türkiye'de asgari ücretin satın alma gücünün OECD ülkelerinin büyük çoğunluğundan daha düşük olduğunu dile getirdi.

Arzu Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları ilgilendirmektedir. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır. Bir işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır. Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır. Ülke büyürken işçilerin bundan pay almaması adaletsizliktir. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları, verimlilik ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. 2017 yılı için asgari ücret en az 2 bin TL net olmalıdır."


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Arzu ÇerkezoğluAsgari ücretDİSK
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