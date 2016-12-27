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DİSK'in asgari ücret talebi

- DİSK Genel Başkanı Beko: "2017 için asgari ücret en az net 2 bin lira olmalıdır"

DİSK'in asgari ücret talebi

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 2017 yılı için asgari ücretin en az net 2 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Beko ve beraberindeki sendika üyeleri, Kadıköy'de "Ücret asgari, eşitsizlik azami, asgari ücret geçim ücreti olsun" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

2017 yılı için asgari ücretinin gelecek günlerde belirleneceğini anlatan Beko, 5,5 milyona yakın işçinin asgari ücretle çalıştığını, en az 8 milyon işçinin de asgari ücret artışından doğrudan etkilendiğini kaydetti.

Ayrıca tüm işçilerinin ücret artışlarında asgari ücret artışının belirleyici olabildiğini dile getiren Beko, şunları söyledi:

"2017 yılı için asgari ücret en az net 2 bin lira olmalıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalı, bir işçinin ailesi ile beraber insanca yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi dikkate alınmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır. Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır. Ülke büyürken işçilerin bundan pay almaması adaletsizliktir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır."

Beko ve beraberindekiler, açıklamanın ardından taleplerini içeren broşürleri vatandaşa dağıttı.

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DİSKBasın AçıklamasıKani Beko
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