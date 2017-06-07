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DİSK'ten "kıdem tazminatı" protestosu

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup, kıdem tazminatına ilişkin çalışmaları protesto etti.Beyoğlu'nda İŞKUR önünde toplanan grup, çeşitli sloganlar attı.Burada açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri...

DİSK'ten

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup, kıdem tazminatına ilişkin çalışmaları protesto etti.

Beyoğlu'nda İŞKUR önünde toplanan grup, çeşitli sloganlar attı.

Burada açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, geçmiş yıllarda arkadaşlarının mücadele ederek kazandıkları işçi haklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, hükümetin de bu hakları korumasını istediklerini söyledi.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi ise kıdem tazminatının fona devrinin sonun başlangıcı olacağını savunarak, kıdem tazminatı haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Çiftçi, kıdem tazminatının güvence altında olması gerektiğini ifade etti.

Hükümetten taleplerini de dile getiren Çiftçi, kıdem tazminatının yük değil, hak olduğunu belirtti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. Protesto sırasında polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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DİSKİŞKURKıdem TazminatiPROTESTO
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