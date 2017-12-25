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DİTİB 16. Olağan Genel Kurulu

- Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin Genel Kurulunda Prof. Dr. Aşıkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: - "İslam, saygı ve hoşgörü dinidir. İslam, bu şekilde öğretilmeli ve yaşanmalıdır ancak bu şekilde radikalizm engellenebilir ancak gerçek doğru din eğitimi ve din öğretimi görmüş kişiler radikallerin ağlarına düşmezler"

DİTİB 16. Olağan Genel Kurulu

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 16. Olağan Genel Kurulunda, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu güven tazeledi.

Almanya'nın Köln kentindeki genel kurulda DİTİB Yönetim Kurulu üyeliklerine Emine Seçmez, Ahmet Dilek, Abdurrahman Atasoy, İrfan Saral, Yılmaz Yıldız ve Nihat Özkan seçildi.

Genel kurulda DİTİB hakkındaki güncel gelişmeler ve tartışmalar, yerel dernekler ile eyalet birliklerinin güçlendirilmesi, dini cemaat olarak tanınma ve nizami ders olarak okullarda İslam din dersinin okutulması konuları ele alındı.

Yapılan tüzük değişikliği ile DİTİB'in teşkilat yapısında da değişikliğe gidildi. Eyalet Birlikleri Tüzüğü'nde gerçekleşen kadın, gençlik ve veli birliklerinin temsili, yeni tüzük ile birlikte Federal Birlik Tüzüğü'ne dahil edildi.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, DİTİB'in Almanya'daki Müslümanlar açısından önemini vurgulayarak, Diyanet İşleri Başkanlığının DİTİB'e desteğini vurguladı.

İslam'ın saygı ve hoşgörü dini olduğuna dikkati çeken Erbaş, "İslam bu şekilde öğretilmeli ve yaşanmalıdır ancak bu şekilde radikalizm engellenebilir ancak gerçek doğru din eğitimi ve din öğretimi görmüş kişiler radikallerin ağlarına düşmezler. Kuruluşundan itibaren DİTİB, bu konuda büyük başarı göstermiştir. Bu sebeple bütün DİTİB mensuplarına, gönüllü çalışan derneklerin, eyalet birliklerinin yönetim kurullarına ve DİTİB yönetim kuruluna şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

Almanya'da son dönemlerde din görevlileri hakkındaki tartışmalara da değinen Erbaş, "Burada sizi temin edebilirim ki din görevlilerimizin sadece dini görevleri bulunmaktadır. Onlar hoşgörüyü, saygıyı, kardeşliği, insan onurunun korunmasını ve ayrımcılığın yapılamayacağını öğretip anlatmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Alman kurumlarıyla iş birliği vurgusu

Yeniden başkanlığa seçilen Prof. Dr. Aşıkoğlu da DİTİB’in Alman dini cemaati olduğunu ve dini cemaat olarak İslam’ı ilgilendiren dini konularda federal ve eyalet hükümetlerinin muhatabı olduğunu dile getirdi.

Aşıkoğlu, yeni dönemde de Almanya'daki kurumlarla, siyasilerle ve dini cemaatlerle daimi müzakerelerin devam edeceğini vurgulayarak, "DİTİB sorumluluğunun bilincindedir." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun çok yapıcı ve başarılı geçtiğini belirten Aşıkoğlu, "DİTİB camiası, genel kuruldan güçlenerek çıkmıştır. Yeni yönetim kurulu, önündeki görevleri başarmak için güzel bir temele sahiptir." dedi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
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