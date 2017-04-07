DİTİB'i suçlayan eski imamların davasına mahkemeden ret

KÖLN (AA) - Almanya'da görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği şüphesiyle Türkiye'ye geri çağrılan ancak geri dönmeyerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) mahkemeye veren iki eski din görevlisinin davası ikinci duruşmada reddedildi.

Köln İş Mahkemesinde görülen duruşmada, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu öğrenilen C.Ç. ile M.D'yi mahkemede avukatları, DİTİB'i ise avukat Mehmet Günet temsil etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan DİTİB'in avukatı Günet, iş mahkemesinin bu kararını beklediklerini ve kararın kendileri için şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Günet, "Açılan bu davada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği eski imamlar için yanlış bir muhataptı. İşine son verilen kişiler zaten DİTİB personeli değildi. Söz konusu kişilerin ülkelerine geri dönüp eski iş verenleri olan Diyanet İşleri Başkanlığını Türkiye'de dava etmeleri gerekir. Mahkeme beklenen sonucu açıkladı." dedi.