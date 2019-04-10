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Divan Pastaneleri’nden çocuklara özel macaron ve çikolata

- Divan Pastaneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel ürünlerle müşterilerini bekleyecek

Divan Pastaneleri’nden çocuklara özel macaron ve çikolata
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İSTANBUL (AA) - Divan Pastaneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden özel ve eğlenceli macaron ve çikolataları çocukların beğenisine sunuyor.

Divan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, Divan Pastaneleri, 23 Nisan’da çocuklar için birbirinden eğlenceli macaronlar ve çikolata kutusu hazırladı. Çocuklara lezzet ve oyun dolu bir kutu armağan eden Divan Pastaneleri, sütlü, beyaz ve bitter olmak üzere üç farklı tadı bir araya getiriyor.

Uçak, araba, bebek arabası, tavşan ve ayıcık şeklinde hazırlanan çikolatalar, bayram ruhunu çocukların hayal dünyası ile buluşturuyor. Bayrama özel hazırlanan kutuda yer alan çizimli boyama kağıdı ve boya kalemlerinden oluşan set ise çocuklara hediye ediliyor.

Divan Pastaneleri’nin çocuklar için özel olarak hazırladığı macaronlar kimi zaman eğlenceli çizgi karakterlere dönüşürken kimi zamansa en sevilen hayvan figürleriyle öne çıkıyor. Çocukların sevdiği lezzetlerden hamburger ise en tatlı haliyle Divan Pastaneleri’nde yerini alıyor. Ürünlere "divanpastaneleri.com.tr" adresinden de ulaşılabiliyor.


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Divan Pastaneleri
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