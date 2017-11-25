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Diversity, Afrikalı bin çocuğu sünnet ettirecek

İSTANBUL (AA) - Diversity Farklılık Derneği gelecek ay Kenya'da toplu sünnet organizasyonu düzenleyecek.Diversity Farklılık Derneği Başkanı Yusuf Büyük, yaptığı yazılı açıklamada, sünnet organizasyonunun Kenya'nın en yoksul bölgelerinden...

Diversity, Afrikalı bin çocuğu sünnet ettirecek

İSTANBUL (AA) - Diversity Farklılık Derneği gelecek ay Kenya'da toplu sünnet organizasyonu düzenleyecek.

Diversity Farklılık Derneği Başkanı Yusuf Büyük, yaptığı yazılı açıklamada, sünnet organizasyonunun Kenya'nın en yoksul bölgelerinden Lamu Takım Adaları'nda yapılacağını belirtti.

Toplamda bin çocuğun sünnet ettirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Büyük, Afrika'daki çocukların en büyük ihtiyaçlarının başında sünnet olmanın geldiğini dile getirdi.

Büyük, sünnetin sağlıklı şartlarda ve ücretsiz yapılması için başlatılan organizasyonlara 13-18 Aralık'ta Kenya'da devam edeceklerini vurguladı.

Derneğin daha önce Afrika'nın farklı yerlerinde sünnet, kurban eti, gıda ve su kuyusu gibi birçok faaliyet gerçekleştirdiğini ifade eden Büyük, insanların hak ettikleri şekilde yaşamasına katkı sağlamak istediklerini aktardı.


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