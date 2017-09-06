Diversity Farklılık Derneği bayramda 150 bin aileye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Diversity Farklılık Derneği, Kurban Bayramı'nda Afrika'da 150 binden fazla aileye kurban eti dağıttı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Kurbanlarınız Afrika'da Sevinç Olsun" sloganıyla yürütülen kampanya sonucunda hayırseverlerce bağışlanan kurban etlerinin, 38 Afrika ülkesinde 150 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdığı belirtildi.

Kurban organizasyonunun büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Gana, Tanzanya, Etiyopya, Moritanya, Çad, Somali, Nijer, Kenya, Uganda, Mali, Gine, Madagaskar, Burundi ve Sierra Leone başta olmak üzere bütün Afrika'da yoksul aileler, muhtarlar, imamlar ve kabile reislerinin desteğiyle Kurban Bayramı öncesinde belirlendi. Kurban etlerinin taksiminde ailelerde bulunan fert sayısı dikkate alındı. Fert başına yaklaşık 5 kilogram kurban eti yardımı yapıldı."

Açıklamada, Moritanya ve Somali gibi ülkelerde coğrafya şartları gereği ağırlıklı olarak deve kurban edildiği vurgulandı.

Uganda'nın Buwerempe köyüne giden dernek ekiplerin, kendileri karşılayan köylülere yardımları ulaştırırken duygusal anlar yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et yardımından çok kendilerinin unutulmamasına sevinen köylüler, yardımda bulunan hayırseverlere şükranlarını dile getirdi. Köyün imamı, Türkiye ismini duyduklarını ama oralardan köylerine kadar yardımların geleceğini hayal bile edemediklerini ifade ederek, yardımları gönderenleri dualarında unutmayacaklarını ifade etti."

Açıklamada, organizasyonda temsilci ve gönüllülerden oluşan 721 kişilik ekibin görev yaptığı, başarılı kurban organizasyonuyla gönülleri kazanan derneğin Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde yıl boyunca eğitim, gıda, su kuyusu açma, kurban ve sağlık yardımı faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, derneğin yıl boyunca 38 ülkede kalıcı eserler bırakmak için çaba gösterdiği, kalıcı ve sürdürülebilir projeleriyle dikkati çektiği belirtildi.