Diyabet ve Obezite Tedavi Merkezi Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yapımı tamamlanan Üsküdar Diyabet ve Obezite Tedavi Merkezi'nin açılışı Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın da katıldığı törenle yapıldı.

Törende konuşan Semiha Yıldırım, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesine merkezin hayata geçirilmesi yönünde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



Merkezin çok değerli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Yıldırım, "Tedavi merkezimizin hastalarımıza şifa getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise hareketsizliğin, içinde bulunulan çağın en önemli sorunlarından biri olduğunu, buna bağlı olarak obezitenin ve diyabetin de tetiklendiğini söyledi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin obezite ve diyabetle başetmeye çalıştığını dile getiren Şahin, modern hayatın dayattığı, teknolojinin insanların önlerine çıkardığı başka hayat şekilleri olduğunu, istenildiğinde bu hayat şekillerinin değiştirilebileceğini anlattı.

Şahin, "Bugün yapılmak istenen sosyal anlayışın yanında, bir belediyecilik hizmetinin, merkezi idare hizmetiyle buluşmasını da görüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise merkezin Türkiye'de "ilk" olduğunu, bu tür yerlerin çoğalmalarını istediklerini, merkezde verilecek hizmetlerden vatandaşların ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.

İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da merkezin açılmasında gösterdiği çabalarından dolayı Üsküdar Belediyesine teşekkür ederek, yerel yönetimler gibi bir yerden sağlığa verilen desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Hilmi Türkmen törene katılan Semiha Yıldırım'a hediye takdim etti, Yıldırım da Türkmen'e merkezin hizmete açılmasından dolayı hediye takdiminde bulundu.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra merkezin açılışını gerçekleştirip, çalışmalar hakkında çalışanlardan bilgi aldı.