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Diyabete dikkat çekmek için pedal çevirdiler

- Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince "Diyabet Haftası" dolaysıyla pedal çevirme ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

Diyabete dikkat çekmek için pedal çevirdiler

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından "Diyabet Haftası" dolaysıyla pedal çevirme ve yürüyüş etkinliği yapıldı.

Dicle Üniversitesince "Diyabet Haftası"nda diyabete dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen pedal çevirme ve yürüyüş etkinliği merkez Kayapınar ilçesinde Mahabat Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, "hareketli olun diyabetten kurtulun" sloganıyla bazı vatandaşlar pedal çevirdi bazıları da yürüdü.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu, Diyabet Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Şeker hastalığı için egzersizin çok önemli olduğunu kaydeden Tuzcu, "Egzersize teşvik etmek amacıyla etkinliği yaptık. İnsanlar bisiklet kullansın, bunu yapamıyorsa yürüyüş yapsın." dedi.

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Dicle ÜniversitesiDiyabet HaftasıDiyarbakırYürüyüş
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