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Diyala Vilayet Meclisinden IKBY referandumuna ret

Irak'ın Diyala Vilayet Meclisi, IKBY'nin bağımsızlık referandumunun kentte yapılmasını reddetti.

Diyala Vilayet Meclisinden IKBY referandumuna ret

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala Vilayet Meclisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun kentte yapılmasını reddetti.

Diyala Vilayet Meclisi Başkanı Ali Dayini, yaptığı basın toplantısında, "Diyala Meclisi, referandumu ele almak için düzenlediği oturumda, bunun kentin idari sınırları dahilinde yapılmasını oy çoğunluğuyla reddetti." dedi.

Dayini, ayrıca terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesinin hızlandırılması ve resmi güvenlik güçleri dışında başka güçlerin kente getirilmesini kabul etmediklerini ifade etti.

Diyala'ya bağlı Türkmen, Kürt ve Arapların yaşadığı Mendeli'de gösteri düzenleyen Türkmen ve Arap vatandaşlar, geçen hafta belediye binasındaki IKBY bayrağını indirerek, yerine Irak bayrağını asmıştı.

Meclis, referandumu reddetti

Irak meclisi, bugün yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.

Muhabir: Haydar Hadi

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