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Diyala'da referanduma tepki gösteren Araplar IKBY bayrağını indirdi

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala iline bağlı Mendeli nahiyesinde gösteri düzenleyen Arap vatandaşlarının, belediye binasındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını indirdikleri belirtildi. AA muhabirinin bölge sakinlerinden...

Diyala'da referanduma tepki gösteren Araplar IKBY bayrağını indirdi

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala iline bağlı Mendeli nahiyesinde gösteri düzenleyen Arap vatandaşlarının, belediye binasındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını indirdikleri belirtildi.

AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgilere göre, Mendeli'de bir araya gelen göstericiler, nahiye meclisinin oy çokluğuyla IKBY'nin 25 Eylül tarihinde düzenlemek istediği referanduma katılma kararını protesto etmek için toplandı.

Belediye binası önünde toplanan göstericiler, daha sonra Irak bayrağının yanındaki IKBY bayrağını indirerek, Mendeli'nin referanduma katılmasını reddettiklerini açıkladı.

İran sınırı yakınındaki Mendeli'de Kürtler ve Araplar arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine, Diyala Valisi Musena Tamimi'nin nahiyeye gelerek taraflarla görüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Irak'ın yerel medyasında çıkan haberlerde ise İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı 100 milisin belediye binasını basarak, IKBY bayrağını indirdiği ileri sürüldü.

Mendeli nahiye meclisi, 17 Ağustos tarihinde düzenlediği oturumda IKBY'nin bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

Türkmenler başta olmak üzere Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Mendeli, Irak'ın 140'ncı maddesine tabi olup statüsü tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor ancak terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 tarihinde ortaya çıkmasından sonra Peşmerge güçlerinin Mendeli'deki etkisi de artmaya başladı.


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