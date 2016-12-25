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Diyaliz hastası askeri helikopterle kurtarıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı yüksek kesimdeki mahallede mahsur kalan diyaliz hastası, askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

Diyaliz hastası askeri helikopterle kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet ettiği yüksek kesimdeki mahallenin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapanınca mahsur kalan diyaliz hastası, askeri helikopterle bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapalı olan Kırobası Mahallesi'nde ikamet eden diyaliz hastası Şahin Avcı, tedavi için ilçe merkezine gelemedi. Durumun bildirilmesinin ardından Silifke Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri hastanın bulunduğu yerden alınması için Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter talep etti.

Bunun üzerine Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopterle bulunduğu mahalleden alınan Avcı, ilçe merkezine getirildi.

Şehir stadyumuna inen helikopterden ambulansa alınan Avcı, tedavi göreceği hastaneye götürüldü.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bazı bölgelerde kar yağışının 4 gündür sürdüğünü, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan mahallelerde de kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Cinbir, şöyle konuştu:

"Hastanın bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerekiyordu. Çünkü iki defadır olması gereken diyalizi olamamıştı. Hastamızın durumu kötüleşmesin diye biran önce hastaneye yetişmesi için çözüm bulmak durumundaydık. Vali Özdemir Çakacak ile yaptığımız değerlendirme neticesinde helikopter talebinde bulunduk. Genelkurmay Başkanlığı talep üzerine bir helikopter tahsisi yaptı. Adana'dan gelen helikopter Kırobası'ndaki diyaliz hastası vatandaşımızı alıp ilçe merkezine getirdi. Hastamız da hastaneye sevk edilip tedavisine başlandı."

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