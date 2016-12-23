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Diyaliz hastasının imdadına belediye başkanı yetişti

- Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında 65 yaşındaki diyaliz hastası için kar nedeniyle kapanan köy yolunu greyderle açan Belediye Başkanı Vural, hastayı makam aracıyla hastaneye ulaştırdı

Diyaliz hastasının imdadına belediye başkanı yetişti

GAZİANTEP (AA) - Kar yağışının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında diyaliz hastası Zeliha Kuş için kapalı köy yolunu greyderle açan Belediye Başkanı Kemal Vural, hastayı makam aracıyla hastaneye ulaştırdı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Tandır Mahallesi'nde oturan ve 5 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize girmesi gereken Zeliha Kuş (65), İslahiye Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesine kaldırılmak üzere traktörle yola çıkarıldı. Traktör, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince Tandır Mahalle Muhtarı Bilal Kaplan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı arayıp yardım talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Vural, greyderi kendisi kullanarak mahallenin yolunu açtı. Traktörden alınan hasta, Vural'ın makam aracına taşındı. Makam aracını yine kendisi kullanan Vural, Zeliha Kuş'u İslahiye Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesine ulaştırdı.

Öte yandan kar nedeniyle yolu kapanan Yağızlar Mahallesi'nde ayağına kaynar su dökülen 5 yaşındaki Fatma Yalçın da İslahiye Belediyesi ekiplerince greyderle Gaziantep-Hatay karayoluna getirildikten sonra belediye aracıyla hastaneye götürüldü.


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