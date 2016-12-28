Diyaliz merkezinde başlayan aşkta

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te 16 yıl önce diyaliz merkezinde tanışarak dünyaevine giren Mustafa ve Derya Yücel çifti, önce mutluluğu, ardından gelen nakillerle de ağlıklarına kavuşmalarının sevincini yaşadı.

Mustafa Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böbrek yetmezliği nedeniyle 20 yıl boyunca diyalize girdiğini ve bir ay önce nakil olduğunu anlattı. Yücel, "Diyalize başladığımda Gaziantep'te diyaliz merkezi yoktu. Adana'ya gidip, geliyordum. Bu yüzden çok sıkıntılar yaşadım. Haftada 3 gün diyalize giriyordum. Bize sürekli olarak, 'Onu, bunu yeme' diyorlardı. Bayağı sıkıntı oluyordu. Moralimiz sıfırdı." dedi.

Bu süreçte Gaziantep'te özel bir hastanede diyalize girmeye başladığını aktaran Yücel, eşi Derya Yücel ile burada tanıştıktan sonra birbirlerine destek vermeye başladıklarını söyledi. Yücel, şunları belirtti:

"Gaziantep'teki 25 Aralık Hastanesinde diyalize giriyorduk. İkimiz de kendi derdimize düşmüştük. İkimizin de morali sıfırdı. Oradaki hekimler bizim evlenmemiz için öncü oldular. İkimizin de birbirimizden haberi yoktu. O süreçte moralimiz çok bozuk olmasına rağmen birbirimizi tanıyınca daha çok motive olduk. Moralimiz yerine geldi. Çoğu hastaya örnek olduk. Bunun arkası geldi, evlendik. Başta evlenmemize ailelerimiz karşı çıkıyordu. 'İki hasta nasıl evlenecek?' diyordu. Hemşire ve doktorlar, bizim ailelerimizle ayrı ayrı görüştüler. Zorla ikna ettiler. Daha sonra çok güzel durumlar oldu. Evlenince birbirimize destek olduk. Bu süreçte birbirimizi teselli ediyorduk. Birimize o kadar destek olduk ki hastalığımızı unuttuk. Özellikle Sanko hastanesi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ameliyat olmaktan korkuyordum. Beni teselli ettiler, ikna ettiler."

- "Şimdi ailelerimiz de mutlu"

Kadavradan alınan böbrekle 4 yıl önce sağlığına kavuşan Derya Yücel de tedavi gördüğü yıllarda hastalığı yüzünden hayatından bile vazgeçtiğini dönemler olduğunu anlattı.

Diyalize girdiği süreçte evliliği hiç düşünmediğini dile getiren Yücel, "Hemşirelere 'Yok, evlenmeyeceğim' dedim. Ondan sonra, kader ve kısmet, oldu. Evlenmeye karar verince aileler karşı çıkmıştı. Doktorlarımız, ailelerimizle görüştükten sonra ikna ettiler. İyi ki evlenmişim, çok mutluyum. Ailelerimiz de çok mutlular. 'İyi ki evlenmişsiniz' diyorlar. Birbirimize çok destek olduk. Hastalığımızı unuttuk. Sanki işe gidip, geliyor gibiydik. Hiç hastaneye gittiğimizi düşünmüyorduk." diye konuştu.

Hastalığı boyunca neredeyse yeme konusunda her şeyin kısıtlı olduğunu belirten Derya Yücel, nakilden sonra sağlıklarına kavuştukları, istediklerini yiyip içebildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

