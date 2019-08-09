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Diyanet'in hedefinde Migros ve Carrefour var

Diyanet yetkilisi Mehmet Kapukaya, içki satan yerlerden kurbanlık alışverişi yapmamalarını tavsiye etti.

Diyanet'in hedefinde Migros ve Carrefour var
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, alkollü içki satmayan yerlerden kurbanlık alma tavsiyesinde bulundu.

Yeni Akit’e konuşan Kapukaya “Duyarlı bir Müslüman Allah'ın yasakladığı alkolün ya da haram maddelerin satıldığı bir yerden alışveriş yapmaz” dedi.

İçkinin Kuran’da “şeytan işi pislik” diye geçtiğini kaydeden Kapukaya, kurban alışverişinde alkollü içki satan zincir marketlerin “doğru bir tercih olmadığı”nı öne sürdü.

Kapukaya “İnsanlar, Cenab-ı Hak’kın kaçının dediği bir yerden alışveriş yapıyorlarsa bu doğru bir tercih değildir. Tabii ki kurbanlık alışverişi için de doğru bir tercih değildir. Müslümanların kurban alışlarında buraları tercih etmemeleri gerekir. Müslümanların Cenab-ı Hak'kın yasakladığı bir şeye parasal anlamda destek olmaması lazım. Her Müslüman ticarette dikkatli davranarak temiz ve düzenli olmalı” sözlerini sarf etti.

Hem alkol hem de kurbanlık satışı yapan marketler ise şöyle: Migros ve CarrefourSA.

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