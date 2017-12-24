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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Almanya'da

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, ziyarette Prof. Dr. Erbaş ve beraberindeki heyete...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Almanya'da

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, ziyarette Prof. Dr. Erbaş ve beraberindeki heyete teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erbaş, ziyaret kapsamında IGMG'nin "Kış Atölyesi" başlıklı hizmet içi eğitim seminerinde katılımcılara hitap etti.

"İslam fıkhı devlet ve tarihçesi", "Müslümanlar ve güncel meseleler", "500. yılında Martin Luther ve Protestanlık" konularında bilgi veren Prof. Dr. Erbaş, seminerin ardından üniversiteli öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ergün ise TRT 1 televizyonunda yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Avrupa'da ilgiyle takip edildiğini ifade ederek, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Ergün programın sonunda Erbaş'a hediye ve plaket takdim etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşİslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)
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