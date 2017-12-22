Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bakü'de cuma namazı kıldırdı

BAKÜ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cuma namazı kıldırdı ve hutbe irad etti.

"2017 İslam Dayanışması Yılı: Dinler ve Medeniyetler Arası Diyalog" konulu uluslararası konferansa katılmak için Azerbaycan'da bulunan Erbaş, cuma namazı için Bakü Haydar Camisi'e geldi.

Erbaş, aralarında Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve konferans katılımcısı dini yetkililerin de yer aldığı cemaate hutbe okudu.

"Ümmet bilinci" konulu hutbesinde Erbaş, ümmetin karşı karşıya bulunduğu tüm olumsuzlukların altında ilim, hikmet, marifet ve gayretten uzaklaşma ile kardeşlik bilincinin kaybedilmesinin yattığını belirtti.

Müslümanların değerlerine sıkıca sarılmadığı takdirde İslam coğrafyası ve insanlığın türlü sıkıntılar yaşamaya devam edeceğine dikkati çeken Erbaş, hutbede şunları kaydetti:

"Bizler tevhid ve vahdet şuuruyla zihinleri ve yürekleri bir, gayeleri ve duyguları bir, sevgileri ve hüzünleri bir kardeşler topluluğu olamazsak, yeryüzünde kan ve gözyaşı dinmeyecektir. Bu camide omuz omuza durduğumuz gibi her daim yan yana, gönül gönüle olamazsak, iyilikte yardımlaşmazsak İslam ümmeti acılar içerisinde kıvranmaya devam edecektir. Bizler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimizin rehberliğinde ümmet bilincini pekiştirmezsek, Kudüs gibi nice kutsalımız, değerlerimiz, onur ve haysiyetimiz hedef alınacaktır. Bugün bizler Yüce Rabb'imizin hayat veren çağrısına kulak vermezsek, dünyada hak ve hakikat, adalet ve fazilet, şefkat ve merhamet hakim olamayacaktır. Unutulmayalım ki, yeryüzündeki bütün muhtaçlara, bütün mazlumlara, bütün insanlığa huzur ve saadet getirecek yegane çözüm İslam'dadır, imandadır."

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Erbaş, temasları kapsamında Bakü Devlet Üniversitesine bağlı olan ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla faaliyet gösteren İlahiyat Fakültesini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.