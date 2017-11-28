Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadın ve erkek hak ve sorumluluk açısından eşittir. İslam, kadına yönelik ayrımcılık gibi haksız uygulamaları yasaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Neşat Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dini Referanslar Bağlamında Aile İçi Şiddete Çözüm Odaklı Bakış" başlıklı panele katıldı.

Aile içi şiddetin toplum açısından oluşturduğu tehlikeye dikkati çeken Erbaş, "İnsanın içinde doğup büyüdüğü, ilk eğitimi aldığı, karakterinin şekillendiği aile içindeki manevi bağlar ne kadar kuvvetliyse toplum da o denli güçlü ve sağlıklı olmaktadır. Şayet bu bağlar zedelenirse aile kendi içinde çözüldüğü gibi toplum da zayıflar ve toplumda huzur diye bir şey kalmaz." ifadesini kullandı.

Erbaş, "Kadın ve erkek hak ve sorumluluk açısından eşittir. İslam, kadına yönelik ayrımcılık gibi haksız uygulamaları yasaklar." dedi.

Kadınları değersizleştirmenin, aşağılamanın ve onlara şiddet göstermenin dini bir yönü ve dayanağı olamayacağını vurgulayan Erbaş, "Şiddetin beslendiği hiçbir referans, insani, İslami ve ahlaki olamaz." ifadesini kullandı.

Hz. Peygamberin yaşantısına bakıldığında kadına şiddete dair en ufak bir söz, tutum ve davranış numunesinin görülemeyeceğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Nitekim rahmet Peygamberi olan Efendimiz bu hususta, 'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.' buyurmaktadır. Fakat ona ümmet olmakla iftihar eden Müslümanlar olarak, kendimizi İslam'ın rahmet ve esenlik dünyası ve Efendimizin nezaket ve zarafet ahlakı açısından gözden geçirmemizin gerektiği aşikardır. Karşısındakine zarar vermeyi ve zarara, başka bir zararla mukabelede bulunmayı men eden Allah Resulünün alemlere rahmet olarak gönderilişi, bugün daha da anlam kazanmaktadır. Şu halde bizler, toplumumuzda ve dünyada, kadına şiddeti reva gören her türlü anlayış, inanış, gelenek ve törenin karşısında yer almalı, şiddetle mücadelede Hz. Peygamberin merhamet yüklü mesajlarını kendimize şiar edinmeliyiz."

Erbaş'ın konuşmasının ardından panelin oturum başkanlığını yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, panelin sadece aile içindeki değil sokaklardaki şiddetin durdurulması için de yapılabilecekleri düşünme fırsatı oluşturacağını belirtti.



