Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Erbaş, Cidde kentinde Bin Tahir ile gerçekleştirdiği görüşmede hac veya umre ibadetini eda etmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk vatandaşlarına sunulan hizmet ve kolaylıklardan övgüyle söz etti.

Suudi makamlarının kutsal topraklara gelen ziyaretçiler için gerçekleştirdiği dev projelere de değinen Erbaş, hacıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sağlanması konusunda Suudi yetkililerin maddi manevi tüm imkanlarını seferber ettiğini ve tüm teknolojik yenilikleri kullanıma koyduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile diğer ülkelerin ilgili kurumları arasında her yıl, hac ve umre için kutsal toprakları ziyaret edecek kişilerin sayısı, geliş-gidiş işlemleri ve iaşeleri gibi konularda görüşmeler yapılarak bir yol haritası hazırlanıyor.