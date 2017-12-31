Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uhud’da gençlerle buluştu

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizasyonuyla Avrupa’dan umreye gelen gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uhud’da gençlerle buluştu

MEDİNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizasyonuyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden umre için kutsal topraklara gelen gençlerle buluştu.

Suudi Arabistan’da çeşitli temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine-i Münevvere kentindeki Uhud dağı eteklerinde gerçekleşen buluşmada binin üzerindeki gence hitabında, "Hazreti Ebubekir gibi doğru ve sadık, Hazreti Ömer gibi adil, Hazreti Osman gibi edep sahibi, Hazreti Ali gibi ilim sahibi olun ve en önemlisi de Hazreti Muhammed gibi emin ve güvenilir olun." tavsiyelerinde bulundu.

Erbaş, sahabelerin İslam’ı anlatmak için yeryüzüne dağıldıklarını hatırlatarak, "Sizler de Avrupa’nın değişik ülkelerinde aynı tevhid ruhunu temsil etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Uhud Savaşı'nda gençlerin ortaya koyduğu fedakârlığa dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı, ümmetin bugün gençlerin gayret ve özverisine en çok muhtaç olduğu dönemlerden birini yaşadığını vurguladı.

Buluşmada Erbaş’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun da eşlik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıMedineUhud
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5